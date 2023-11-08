Мировые цены на нефть обвалились до трехмесячного минимума

Цены на нефть падают на фоне неоднозначных данных из США и Китая по спросу.

Цены на нефть упали до самого низкого уровня через три месяца после того, как отраслевые данные показали стремительный рост поставок нефти в США, а неоднозначные экономические данные Китая вызвали обеспокоенность глобальным спросом на нефть.

Об этом информирует Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 25 центов до 81,36 доллара за баррель, а на нефть в США упали на 35 центов до 77,02 доллара за баррель. Оба показателя упали до самого низкого уровня с 24 июля.

Данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 12 миллионов баррелей.

Управление энергетической информации США ожидает, что в текущем году общее потребление нефти в США упадет на 300 000 баррелей в сутки, изменив предыдущий прогноз роста на 100 000 баррелей в сутки.

Данные из Китая также вызывали сомнения по поводу перспектив спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что США накажут Россию за продажу нефти выше разрешенного потолка.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за санкций продажа российской нефти в страны мира существенно упала.

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