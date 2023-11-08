Світові ціни на нафту обвалились до тримісячного мінімуму

Ціни на нафту падають на фоні неоднозначних даних з США та Китаю щодо попиту.

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за три місяці після того, як галузеві дані показали стрімке зростання поставок нафти у США, а неоднозначні економічні дані Китаю викликали занепокоєння щодо глобального попиту на нафту.

Про це інформує Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 25 центів до 81,36 долара за барель, а на нафту в США впали на 35 центів до 77,02 долара за барель. Обидва показники впали до найнижчого рівня з 24 липня.

Дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли майже на 12 мільйонів барелів.

Управління енергетичної інформації США очікує, що цього року загальне споживання нафти у США впаде на 300 000 барелів на добу, змінивши попередній прогноз зростання на 100 000 барелів на добу.

Дані з Китаю також викликали сумніви щодо перспектив попиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США покарають Росію за продаж нафти вище дозволеної стелі.

Крім того, ми раніше інформували, що через санкції продаж російської нафти до країн світу суттєво впав.

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