США покарають Росію за продаж нафти вище дозволеної стелі

Ціни на ринку сигналізують про те, що росіяни знайшли спосіб обходити механізми, які були введені раніше.

Голова Міністерства фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що Вашингтон планує покарати Росію за перевищення стелі на ціни на нафту, адже ухвалені рішення більше не працюють.

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Про це інформує The Wall Street Journal.

Вона зазначила, що ціни на нафту показують, що механізм обмеження, можливо, більше не працює так, як спочатку очікувалося. Єллен заявила шо Сполучені Штати уважно слідкують за виконанням обмежень.

"Ми хочемо переконатися, що учасники ринку усвідомлюють, що ми серйозно ставимося до цієї цінової стелі. Йдеться про дотримання чинних обмежень", – сказала глава Мінфіну.

Обмеження цін на нафту і його забезпечення будуть на порядку денному переговорів між Єллен і міністрами фінансів членів "Великої сімки" в Марокко цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки стежать за нафтовим експортом РФ та працюють із союзниками, аби встановлені цінові обмеження не порушувалися.

Крім того, ми раніше інформували, що російська нафта продовжує дорожчати, попри обмеження цін від "Великої сімки".

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