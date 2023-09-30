США стежать, аби РФ не продавала нафту за завищеними цінами

Сполучені Штати Америки стежать за нафтовим експортом РФ та працюють із союзниками, аби встановлені цінові обмеження не порушувалися.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми продовжимо спостерігати та обговорювати це з нашими європейськими союзниками й партнерами – з метою контролю за ефективністю обмеження цін на (російську – ред.) нафту», - зазначив він.

Кірбі підкреслив, що ніхто не має купувати російську нафту з порушенням «цінової стелі».

Він нагадав, що загальна ідея полягала не в тому, щоб виключити російську нафту зі світового ринку, а щоб збалансувати глобальні пропозиції й попит та мінімізувати прибутки кремлівського режиму.

Тому, вказав представник Білого дому, Сполучені Штати вважають, що введення лімітів суттєво вплинуло на обмеження можливостей Кремля, тож продовжать здійснювати контроль за ситуацією.

Раніше повідомлялося, що Росія, як і раніше, продає свою нафту і газ на зовнішньому ринку. Але страждає від зниження доходів, адже для того, щоб ці країни купували російську нафту, РФ надає їм величезні знижки.