Астрологічний прогноз на 30 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: навіть якщо йдеться продомашніх справах, що логічно у вихідний, вони повинні бути невеликими – інакше їх просто не вдасться довести до ладу. Можна приймати рішення, які мають на меті кардинально змінити своє життя.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: білий, сріблястий, блакитний.

Щасливі камені дня: чароєт, смарагд, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: велика ймовірність виникнення хвороб, пов'язаних із кров'ю. До того ж, її згортання сьогодні різко знизиться, тому необхідно уникати хірургічного втручання, а будь-яку – навіть невелику – ранку потрібно ретельно обробляти.

Харчування дня: не слід голодувати, так і переїдати, з продуктів тваринного походження сьогодні можна вживати тільки рибу.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматись.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай будь-яких овочів та фруктів, і тільки від заготівлі лікарських трав потрібно відмовитись – у цей час вони можуть стати отруйними.

Магія та містика дня: добрий день для того, щоб очистити магічні інструменти, помістивши їх під проточну воду.

Сни дня: сни цієї ночі можуть бути промовистими, але їх необхідно правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна нервувати та переживати.

Цитата дня: «Найгірша помилка, яку можна зробити в житті – це весь час боятися зробити помилку»(Американський письменник Елберт Хаббард).

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