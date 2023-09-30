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Астрологический прогноз на 30 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 сентября

Голубь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: даже если речь идет о домашних делах, что логично в выходной, они должны быть небольшими – в противном случае их просто не удастся довести до ума. Можно принимать решения, цель которых – кардинально изменить свою жизнь. 

Символ дня: Голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, небесно-голубой. 

Счастливые камни дня: чароит, изумруд, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: велика вероятность возникновения болезней, связанных с кровью. К тому же, ее свертываемость сегодня резко понизится, поэтому необходимо избегать хирургического вмешательства, а любую – даже небольшую – ранку нужно тщательно обрабатывать. 

Питание дня: не следует как голодать, так и переедать, из продуктов животного происхождения сегодня можно употреблять только рыбу. 

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов, и только от заготовки лекарственных трав нужно отказаться – в это время они могут стать ядовитыми. 

Магия и мистика дня: хороший день для того, чтобы очистить магические инструменты, поместив их под проточную воду. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, но их необходимо правильно расшифровать. 

Табу дня: нельзя нервничать и переживать. 

Цитата дня: «Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни – это все время бояться совершить ошибку» (американский писатель Элберт Хаббард). 

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Дата публикации
Просмотры
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