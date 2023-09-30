Астрологический прогноз на 30 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: даже если речь идет о домашних делах, что логично в выходной, они должны быть небольшими – в противном случае их просто не удастся довести до ума. Можно принимать решения, цель которых – кардинально изменить свою жизнь.
Символ дня: Голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, серебристый, небесно-голубой.
Счастливые камни дня: чароит, изумруд, шпинель.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: велика вероятность возникновения болезней, связанных с кровью. К тому же, ее свертываемость сегодня резко понизится, поэтому необходимо избегать хирургического вмешательства, а любую – даже небольшую – ранку нужно тщательно обрабатывать.
Питание дня: не следует как голодать, так и переедать, из продуктов животного происхождения сегодня можно употреблять только рыбу.
Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов, и только от заготовки лекарственных трав нужно отказаться – в это время они могут стать ядовитыми.
Магия и мистика дня: хороший день для того, чтобы очистить магические инструменты, поместив их под проточную воду.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, но их необходимо правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя нервничать и переживать.
Цитата дня: «Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни – это все время бояться совершить ошибку» (американский писатель Элберт Хаббард).
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