Астрологический прогноз на 30 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: даже если речь идет о домашних делах, что логично в выходной, они должны быть небольшими – в противном случае их просто не удастся довести до ума. Можно принимать решения, цель которых – кардинально изменить свою жизнь.

Символ дня: Голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, небесно-голубой.

Счастливые камни дня: чароит, изумруд, шпинель.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: велика вероятность возникновения болезней, связанных с кровью. К тому же, ее свертываемость сегодня резко понизится, поэтому необходимо избегать хирургического вмешательства, а любую – даже небольшую – ранку нужно тщательно обрабатывать.

Питание дня: не следует как голодать, так и переедать, из продуктов животного происхождения сегодня можно употреблять только рыбу.

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов, и только от заготовки лекарственных трав нужно отказаться – в это время они могут стать ядовитыми.

Магия и мистика дня: хороший день для того, чтобы очистить магические инструменты, поместив их под проточную воду.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, но их необходимо правильно расшифровать.

Табу дня: нельзя нервничать и переживать.

Цитата дня: «Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни – это все время бояться совершить ошибку» (американский писатель Элберт Хаббард).

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