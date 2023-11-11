Німеччина вдвічі збільшує військову допомогу Україні – Bild

У боротьбі з російською армією Києву важлива військова допомога Німеччини – і тепер її подвоюють, кажуть у Німеччині.

2024 року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість чотирьох мільярдів євро тепер обіцяють вісім.

Про це повідомив Bild з посиланням на джерела в Міноборони Німеччини.

Як повідомляє джерело, міністр оборони Борис Пісторіус "забив на сполох" і заявив про необхідність додаткових коштів для України під час переговорів щодо бюджету.

Від 13 листопада бюджетний комітет має офіційно ухвалити рішення про "чотири з гаком" мільярди.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заклав у федеральний бюджет на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Україні. Проте майже всі гроші були спрямовані на вже обіцяні проєкти, а на нову підтримку Міноборони залишилося лише 120 млн євро.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що німецький концерн Rheinmetall виробить для ЗСУ близько 100 тисяч боєприпасів для 120-міліметрових мінометів.

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