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Ефектний гол Зінченка допоміг "Арсеналу" обіграти аутсайдера АПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ефектний гол Зінченка допоміг "Арсеналу" обіграти аутсайдера АПЛ (відео)

"Арсенал" – "Бернлі" / Фото: Associated Press

"Каноніри" зрівнялися за очками з лідером чемпіонату "Манчестер Сіті".

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі обіграв "Бернлі" в матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:1.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою "гармашів" – на 45+1-й хвилині Леандро Троссард відзначився після асисту, який віддав Букайо Сака.

На старті другого тайму гості несподівано відігралися – Джош Браунхілл на 54-й хвилині відновив паритет у цьому поєдинку.

Проте команда Мікеля Артети таки зуміла здобути перемогу. На 57-й хвилині Вільям Саліба знову вивів "канонірів" вперед, скориставшись передачею Троссарда.

А на 74-й хвилині Зінченко опинився першим на підбиранні у чужому карному майданчику після подачі лондонців з кутового та ударом у стилі карате відправив м'яч у ворота. Цей гол став для Олександра дебютним у поточному сезоні АПЛ.

Зазначимо, що "Арсенал" догравав цей поєдинок у меншості – на 83-й хвилині пряму червону картку заробив Фабіу Вієйра.

Проте це не завадило "канонірам" втримати переможний рахунок. Зінченко ж відіграв на полі від стартового до фінального свистка та був одним з найкращих гравців цього матчу.

Після цієї перемоги "Арсенал" (27 балів) вийшов на друге місце в АПЛ, зрівнявшись за очками з лідером чемпіонату "Манчестер Сіті". Команда Хосепа Гвардіоли у неділю, 12 листопада, зіграє проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика. "Бернлі" (4 пункти) посідає передостанню, 19-ту позицію.

У наступному турі англійського чемпіонату Зінченко та Ко 25 листопада на виїзді зіграють проти "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка, а підопічні Венсана Компані того ж дня приймуть "Вест Гем".

Огляд матчу "Арсенал" – "Бернлі"

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Дата публікації
Перегляди
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