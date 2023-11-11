Челсі – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч команди Мудрика проти чемпіона АПЛ

Центральний поєдинок 12-го туру чемпіонату Англії відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

У неділю, 12 листопада, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика позмагається з "Манчестер Сіті" у домашньому матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Команди зіграють на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Перед початком 12-го туру "сині" з 15 очками посідають десяте місце в АПЛ. У попередньому матчі команда Мудрика розгромила "Тоттенгем" (4:1).

"Манчестер Сіті" (27 балів) лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи на одне очко "Тоттенгем", а також на три пункти – "Ліверпуль" і "Арсенал". Минулого туру команда Хосепа Гвардіоли знищила "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного (6:1).

Де дивитися матч Челсі – Манчестер Сіті

На території України матч 12-го туру АПЛ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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Також поєдинок "Челсі" – "Манчестер Сіті" можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Манчестер Сіті

Очевидним фаворитом прийдешнього поєдинку є "Манчестер Сіті". На перемогу чинного чемпіона Англії можна поставити з коефіцієнтом 1,79. Нічия – 3,90. Виграш підопічних Маурісіо Почеттіно – 5,30.

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