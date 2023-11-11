Эффектный гол Зинченко помог "Арсеналу" обыграть аутсайдера АПЛ (видео)

"Канониры" сравнялись по очкам с лидером чемпионата "Манчестер Сити".
"Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле обыграл "Бернли" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 3:1.
Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "пушкарей" – на 45+1-й минуте Леандро Троссард отличился после ассиста, который отдал Букайо Сака.
На старте второго тайма гости неожиданно отыгрались – Джош Браунхилл на 54-й минуте восстановил паритет в этом поединке.
Однако команда Микеля Артеты сумела одержать победу. На 57-й минуте Уильям Салиба снова вывел "канониров" вперед, воспользовавшись передачей Троссарда.
А на 74-й минуте Зинченко оказался первым на подборе в чужой штрафной после подачи лондонцев с углового и ударом в стиле карате отправил мяч в ворота. Этот гол стал для Александра дебютным в нынешнем сезоне АПЛ.
Отметим, что "Арсенал" доигрывал этот поединок в меньшинстве – на 83-й минуте прямую красную карточку заработал Фабиу Виейра.
Однако это не помешало "канонирам" удержать победный счет. Зинченко же отыграл на поле от стартового до финального свистка и был одним из лучших игроков этого матча.
После этой победы "Арсенал" (27 баллов) вышел на второе место в АПЛ, сравнявшись по очкам с лидером чемпионата "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы в воскресенье, 12 ноября, сыграет против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. "Бернли" (4 пункта) занимает предпоследнюю, 19-ю позицию.
В следующем туре английского чемпионата Зинченко и Ко 25 ноября на выезде сыграют против "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка, а подопечные Венсана Компани в тот же день примут "Вест Хэм".
Обзор матча "Арсенал" – "Бернли"
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