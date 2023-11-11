Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эффектный гол Зинченко помог "Арсеналу" обыграть аутсайдера АПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
2233
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эффектный гол Зинченко помог "Арсеналу" обыграть аутсайдера АПЛ (видео)

"Арсенал" – "Бернли" / Фото: Associated Press

"Канониры" сравнялись по очкам с лидером чемпионата "Манчестер Сити".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле обыграл "Бернли" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ)3:1.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "пушкарей" – на 45+1-й минуте Леандро Троссард отличился после ассиста, который отдал Букайо Сака.

На старте второго тайма гости неожиданно отыгрались – Джош Браунхилл на 54-й минуте восстановил паритет в этом поединке.

Однако команда Микеля Артеты сумела одержать победу. На 57-й минуте Уильям Салиба снова вывел "канониров" вперед, воспользовавшись передачей Троссарда.

А на 74-й минуте Зинченко оказался первым на подборе в чужой штрафной после подачи лондонцев с углового и ударом в стиле карате отправил мяч в ворота. Этот гол стал для Александра дебютным в нынешнем сезоне АПЛ.

Отметим, что "Арсенал" доигрывал этот поединок в меньшинстве – на 83-й минуте прямую красную карточку заработал Фабиу Виейра.

Однако это не помешало "канонирам" удержать победный счет. Зинченко же отыграл на поле от стартового до финального свистка и был одним из лучших игроков этого матча.

После этой победы "Арсенал" (27 баллов) вышел на второе место в АПЛ, сравнявшись по очкам с лидером чемпионата "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы в воскресенье, 12 ноября, сыграет против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. "Бернли" (4 пункта) занимает предпоследнюю, 19-ю позицию.

В следующем туре английского чемпионата Зинченко и Ко 25 ноября на выезде сыграют против "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка, а подопечные Венсана Компани в тот же день примут "Вест Хэм".

Обзор матча "Арсенал" – "Бернли"

Читайте также:

Драматичный камбэк: "Тоттенхэм" на последних минутах потерпел поражение и не сумел возглавить АПЛ (видео)

Челси – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч команды Мудрика против чемпиона АПЛ

Гол Довбика с передачи Цыганкова помог "Жироне" закрепиться на вершине Ла Лиги (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2233
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация