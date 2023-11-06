Чому Німеччина відтягує рішення передати Україні Taurus: Пісторіус назвав причину

Німеччина є другою країною за обсягом постачання Україні зброї, нагадали у Міноборони країни.

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що далекобійні ракети Taurus не "змінять правила гри" у війні в Україні.

Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час конференції NATO Talk.

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Він додав, що його країна ще не визначилася із питанням, чи надавати Україні ракети. Причина, за його словами, є сумніви, що ця зброя допоможе Києву у війні проти Росії.

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - заявив Пісторус та нагадав, що Німеччина є другою країною за обсягом постачання Україні зброї.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав умову, за якої Україна "закриє очі" на небажання Німеччини передавати ракети Taurus.

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