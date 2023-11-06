Чому Німеччина відтягує рішення передати Україні Taurus: Пісторіус назвав причину

Німеччина є другою країною за обсягом постачання Україні зброї, нагадали у Міноборони країни.
У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що далекобійні ракети Taurus не "змінять правила гри" у війні в Україні.
Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час конференції NATO Talk.
Він додав, що його країна ще не визначилася із питанням, чи надавати Україні ракети. Причина, за його словами, є сумніви, що ця зброя допоможе Києву у війні проти Росії.
"Не думаю, що ракети стануть геймченджером. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - заявив Пісторус та нагадав, що Німеччина є другою країною за обсягом постачання Україні зброї.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав умову, за якої Україна "закриє очі" на небажання Німеччини передавати ракети Taurus.
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