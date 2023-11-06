В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: яка загроза

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога вдень 6 листопада.

Про це свідчать дані на мапі тривог.

Повітряна тривога охопила всі області України. Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для всієї держави.

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"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)", – йдеться в заяві.

Згодом у ПС також повідомили про роботу ППО у Запорізькій області по російському безпілотнику.

Карта тривог 6 листопада

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України попередили, що російські окупанти знову готуються до обстрілів по об'єктах енергосистеми України. Наразі ворог вичікує, аби температура повітря опустилася нижче нуля.

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