Чи потрібно хризантеми викопувати на зиму: відповідь фахівців

Фахівці відповіли на питання, яке турбує багатьох, чи потрібно викопувати хризантеми на зиму

Хризантему важливо захистити від холодів та морозів, зробити це можна двома способами – подбати про розумне укритті та викопати на зиму та правильно зберігати. Все залежить від сорту рослини та зими.

Які хризантеми потрібно викопувати

У відкритому ґрунті на зиму не можна залишати квіти з поганою зимостійкістю. Серед таких хризантем такі сорти, як, наприклад, «Фламінго», Анна Ярославна», «Сонечко», «Наталі».

Деякі досвідчені квіткарі радять викопувати на зиму будь-які хризантеми через те, що такі кущі хризантем, викопані з землі, потім формують сильний кущ, менше хворіють та раніше зацвітають.

Як правильно викопувати хризантеми на зиму

Перед викопуванням хризантеми бажано їх підгодувати - внести спочатку калійне, а потім фосфорне підживлення.

Обрізати з рослини старі, гнилі, слабкі та поламані гілки, а здорові та міцні можна вкоротити до 10-15 см.

Досвідчені садівники рекомендують попередньо полити ґрунт, щоб при викопуванні рослин запобігти пошкодженню кореневої системи.

Розмістіть лопату на відстані 5-10 см від квітки, викопайте кущик і покладіть на рівну поверхню.

Як правильно зберігати хризантеми

Зберігати можна у будь-якому приміщенні при температурі 0…+5 градусів.

Якщо є льох із земляною підлогою, викопані хризантеми на зиму поміщаються прямо на підлогу, з нього рослини та будуть брати вологу. В таких приміщеннях, як правило оптимальна для зберігання хризантем температура.

Найчастіше квітникарі поміщають хризантеми у спеціально підготовлені ящики з сумішшю піску та торфу, у пропорції один до одного. Після викопування не варто хризантеми зразу поміщати в місткості та заносити їх в приміщення – нехай рослини побудуть на холодному повітрі до остаточних морозів.

Якщо є вибір, де зберігати хризантеми взимку, віддайте перевагу світлому приміщенню. Головне – це стежити за перепадами температури й вологи.

Які хризантеми потрібно вкривати

Залишити зимувати можна ті сорти, які відрізняються гарною морозостійкістю. Це, наприклад, «Слов’яночка», «Рожева ромашка», “Бризки шампанського”; “Золоте руно”.

Але їх обов'язково потрібно вкрити. Хризантеми починають готувати до холодів тільки після перших незначних морозів. Це кінець жовтня, початок листопада. Рослина має встигнути загартуватися, і лише перед замерзанням ґрунту хризантеми на зиму обрізають залишаючи короткі гілочки висотою 10-20 см. Гілочками які залишились після обрізки вкривають самі кущі. Так рослина добре перезимують. Не можна використовувати для укриття тирсу або поліетилен. Рослина під таким укриттям запріє і до весни пропаде.

Способи укриття хризантем

Найпростіший спосіб – зробити восени підгортання. Ще краще, навколо рослини викласти шар тирси, торфу або перегною.

Укриття ялиновим гіллям. Можна використовувати сухе листя.

Як тільки випадуть перші зимові опади, додатково викладіть поверх укриття шар снігу.

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