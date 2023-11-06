Чи потрібно хризантеми викопувати на зиму: відповідь фахівців

Фахівці відповіли на питання, яке турбує багатьох, чи потрібно викопувати хризантеми на зиму
Хризантему важливо захистити від холодів та морозів, зробити це можна двома способами – подбати про розумне укритті та викопати на зиму та правильно зберігати. Все залежить від сорту рослини та зими.
Які хризантеми потрібно викопувати
У відкритому ґрунті на зиму не можна залишати квіти з поганою зимостійкістю. Серед таких хризантем такі сорти, як, наприклад, «Фламінго», Анна Ярославна», «Сонечко», «Наталі».
Деякі досвідчені квіткарі радять викопувати на зиму будь-які хризантеми через те, що такі кущі хризантем, викопані з землі, потім формують сильний кущ, менше хворіють та раніше зацвітають.
Як правильно викопувати хризантеми на зиму
- Перед викопуванням хризантеми бажано їх підгодувати - внести спочатку калійне, а потім фосфорне підживлення.
- Обрізати з рослини старі, гнилі, слабкі та поламані гілки, а здорові та міцні можна вкоротити до 10-15 см.
- Досвідчені садівники рекомендують попередньо полити ґрунт, щоб при викопуванні рослин запобігти пошкодженню кореневої системи.
- Розмістіть лопату на відстані 5-10 см від квітки, викопайте кущик і покладіть на рівну поверхню.
Як правильно зберігати хризантеми
Зберігати можна у будь-якому приміщенні при температурі 0…+5 градусів.
Якщо є льох із земляною підлогою, викопані хризантеми на зиму поміщаються прямо на підлогу, з нього рослини та будуть брати вологу. В таких приміщеннях, як правило оптимальна для зберігання хризантем температура.
Найчастіше квітникарі поміщають хризантеми у спеціально підготовлені ящики з сумішшю піску та торфу, у пропорції один до одного. Після викопування не варто хризантеми зразу поміщати в місткості та заносити їх в приміщення – нехай рослини побудуть на холодному повітрі до остаточних морозів.
Якщо є вибір, де зберігати хризантеми взимку, віддайте перевагу світлому приміщенню. Головне – це стежити за перепадами температури й вологи.
Які хризантеми потрібно вкривати
Залишити зимувати можна ті сорти, які відрізняються гарною морозостійкістю. Це, наприклад, «Слов’яночка», «Рожева ромашка», “Бризки шампанського”; “Золоте руно”.
Але їх обов'язково потрібно вкрити. Хризантеми починають готувати до холодів тільки після перших незначних морозів. Це кінець жовтня, початок листопада. Рослина має встигнути загартуватися, і лише перед замерзанням ґрунту хризантеми на зиму обрізають залишаючи короткі гілочки висотою 10-20 см. Гілочками які залишились після обрізки вкривають самі кущі. Так рослина добре перезимують. Не можна використовувати для укриття тирсу або поліетилен. Рослина під таким укриттям запріє і до весни пропаде.
Способи укриття хризантем
- Найпростіший спосіб – зробити восени підгортання. Ще краще, навколо рослини викласти шар тирси, торфу або перегною.
- Укриття ялиновим гіллям. Можна використовувати сухе листя.
- Як тільки випадуть перші зимові опади, додатково викладіть поверх укриття шар снігу.
Читайте також:
- Картопля різного кольору, жовта, біла, червона – яка смачніша, яка краще зберігається
- Лише один копійчаний засіб допоможе позбутися кротів, мишей на ділянці, і зайці до вас не прийдуть