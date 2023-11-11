Германия вдвое увеличивает военную помощь Украине - Bild

В борьбе с российской армией Киеву важна военная помощь Германии – и теперь ее удваивают, говорят в Германии.

В 2024 году Германия удвоит военную помощь Украине. Вместо четырех миллиардов евро теперь обещают восемь.

Об этом сообщил Bild со ссылкой на источники в Минобороны Германии.

Как сообщает источник, министр обороны Борис Писториус "забил тревогу" и заявил о необходимости дополнительных средств для Украины во время переговоров по бюджету.

С 13 ноября бюджетный комитет должен официально принять решение о "четырех с лишним" миллиардах.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заложил в федеральный бюджет на 2024 год всего 4 млрд. евро на военную помощь Украине. Однако почти все деньги были направлены на уже обещанные проекты, а на новую поддержку Минобороны осталось всего 120 млн. евро.

Напомним, ранее говорилось, что немецкий концерн Rheinmetall произведет для ВСУ около 1 00 тысяч боеприпасов для 120-миллиметровых минометов.

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