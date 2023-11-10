Нацбанк вводить в обіг нову монету "Антонівський міст"

До річниці визволення Херсонщини Національний банк з 10 листопада вводить в обіг нову обігову пам’ятну монету "Антонівський міст". Вона присвячена одній із трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому. Росіяни, втікаючи з правого берега Херсонщини, підірвали за собою Антонівський міст у листопаді 2022 року. А до того у переправу прицільно били українській військові.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Також читайте Бої ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: експерт назвав ймовірні три напрямки

Проте її реверс — тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.

Як і всі інші обігові монети, монета "Антонівський міст" обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.

У готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року увійде в історію України як свідчення надзвичайної мужності та сили бійців ЗСУ, стверджують західні видання. Саме у цей день українська армія зайшла до Херсона після того, як Росія заявила, що всі її військові залишили обласний центр і переправились на східний берег Дніпра.

Читайте також: