На фоне проблем с поставкой снарядов: Кулеба встретится с главами МИД ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие во встрече с министрами иностранных дел стран ЕС. На ней они обсудят проблемы со снабжением артиллерийских снарядов Украины. Министр присоединится к диалогу онлайн.

Об этом пишет Вloomberg.

Разговор состоится на фоне поддержки, которую обеспечить все труднее.

"Несмотря на обещания продолжать помощь, ЕС вовсю пытается договориться о различных пакетах финансирования и не выполнит обещание отправить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта", — говорится в статье.

Военная помощь Украины

Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил план бюджета США без помощи Украины. Кроме того, он исключает средства для Израиля и Тайваня. Такая позиция обусловлена тем, что в Штатах опасаются возможного шатдауна.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что США, вероятно, сократят объемы военной поддержки Украины.

Между тем, в 2024 году Германия удвоит военную помощь Украине. Вместо четырех миллиардов евро теперь обещают восемь.

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