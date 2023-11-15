Іран висловив свою позицію щодо війни з Ізраїлем на боці ХАМАС — Reuters

В Ірані не були попереджені про атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї чітко дав зрозуміти лідерові ХАМАСу Ісмаїлу Ганії під час їхньої зустрічі в Тегерані на початку листопада, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох високопоставлених чиновників Ірану та ХАМАС, які говорили на умовах анонімності.

За словами співрозмовників агентства, Іран продовжуватиме надавати угрупованню ХАМАС, яке ця країна підтримує віддавна, свою політичну та моральну допомогу, але не буде втручатися безпосередньо.

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"Ви не попередили нас про напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не вступимо у війну на вашому боці", – сказав верховний лідер Ірану.

Верховний лідер Ірану під час згаданих переговорів також тиснув на Ганію, щоб він змусив замовкнути тих діячів у своєму угрупованні, які публічно закликали Іран та його ліванського союзника “Хезболлу” приєднатися до битви проти Ізраїлю повною силою.

“Хезболла” так само як Іран була заскочена зненацька нищівним нападом ХАМАСу минулого місяця, в результаті якого загинуло 1200 ізраїльтян. Три джерела, близькі до ліванської групи, повідомили, що бойовики цього угруповання навіть не були в бойовій готовності в селах поблизу кордону з Ізраїлем, їх довелося швидко викликати.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що Бейрут може спіткати та ж доля, що й Газу, якщо проіранське угруповання “Хезболла”, яке є союзником ХАМАСу, втягне Ліван у війну.

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