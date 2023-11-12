"Гатять з усіх видів зброї": Гуменюк про обстріли Херсонщини

Обстріли правого берега Дніпра Херсонської області Збройні сили Російської Федерації здійснюють фактично з усієї зброї, яку можуть застосувати.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телеканалу FREEДОМ.

"Обстріли відбуваються фактично з усієї зброї, яку окупант може застосувати. Об'єктивно рідше стали застосовувати міномети. Тому що наша контрбатарейна робота, робота Сил оборони призвела до того, що позиції ворога відкинуті на таку дальність, що міномет уже не дістає до всіх ділянок правобережжя області", — зазначила Гуменюк.

Зі слів Гуменюк, роботу нашим Силам оборони на лівому березі Дніпра в Херсонській області ускладнює низка факторів.

"Це дуже складна робота, тому що і географія лівого берега складна. І є зміни ландшафту, пов'язані з підривом Каховської ГЕС, коли мінно-оборонні споруди, які окупанти так серйозно вибудовували по лівому березі, змило водою. Переміщені міни потім мимовільно детонували... Ворог ховається, прикриваючи свої позиції за мирним населенням. Наше завдання — працювати дуже точково, конкретно", — пояснила вона.

Нагадаємо:

Упродовж минулої доби російські військові 62 рази атакували Херсонщину, випустили 343 снаряди по області, 22 — по Херсону. Чотири людини поранені - такі дані ОВА.

Сьогодні, 12 листопада, росіяни знову вдарили по Херсону. Під удар потрапила бібліотека. Крім того, загинув літній чоловік, а його дружина отримала травми, її доправили до лікарні.

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