"Росія мститься за Херсон": Зеленський про нещадні обстріли окупантів

Президент України Володимир Зеленський у першу річницю звільнення Херсона від окупантів звернувся до укранців. Він зазначив, що РФ мститься за свободу, обстрілюючи мирні міста.

"Росія весь цей рік мститься за свободу Херсону та іншим нашим звільненим містам. Обстріли щодня, бомби, артилерія, ракети. Лише від вчорашнього вечора по сьогоднішній ранок - майже 40 дронів та ракет. Балістика проти Києва, дрони і ракети проти Одещини, Харківщини - свідомі знущання від ворога щодня. Але жодного дня нашого відчаю. Ніхто з нас не має легковажити тим, що за ворог проти нас. Україна знає, що ворог не слабкий, ненажерливий, але Україна вміє його долати", - зазначив президент.

З його слів, Україна повертається, бо "ми знаємо нашу мету".

"Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети. Я дякую всім, хто зараз у Херсоні працює для захисту наших людей! Дякую всім, хто б'ється на лівобережжі Херсонщини заради України! Дякую всім, хто боронить українське життя!" - наголосив Зеленський.

Нагадаємо:

Увечері 10 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по обʼєктах цивільної та припортової інфраструктури Одещини.

Через удар по дачному кооперативу поранення отримали троє цивільних. Жінку 96 років із травмами різного ступеня важкості госпіталізували. Пошкоджені будинки, авто, господарчі споруди.

Прокурори документують наслідки. Вони розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Крім того, у річницю звільнення Херсонщини окупанти нещадно обстріляли звільнену територію. Більше про це читайте у новині.

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