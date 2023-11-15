Президент Латвії сказав, у чому помилився Путін щодо Євросоюзу

Кремлівський диктатор Володимир Путін вважає, що європейська демократія є дуже вразливою. Але він помиляється.

Про це у Брюсселі під час спілкування з пресою за підсумками зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє "Укрінформ".

"Слід реалізувати довгострокову програму з підтримки Україну"

Як наголосив президент Латвії, президент РФ дійсно переконаний, що демократія слабка через вибори, багато обговорень та політичних дебатів. Він впевнений: диктатурою керувати легше, ніж демократією.

"Але він помиляється. Історія демонструє, що навіть попри дебати та непрості процеси в ухваленні рішень, демократія є набагато більш стійкою, ніж про неї інколи думають. Ми (європейці – ред.) здивували Путіна, ми здивували світ та самих українців, якими об'єднаними ми можемо бути", – визнав Рінкевичс.

Як пам'ятаємо, довкола теми тривалості війни Росії проти України точилося чимало суперечок. Спершу йшлося про "три дні", потім про декілька тижнів або місяців. Натомість сьогодні усім чітко зрозуміло, підкреслив глава Латвії, що війна триватиме ще певний час, саме тому Євросоюз має реалізовувати довгострокову програму з підтримки України.

"Це має визначати політику й стратегію не лише у Європейському Союзі, а також в ширшому сенсі – в НАТО та в коаліції країн, які підтримують Україну. Це вимагає більшого фінансування для України та її перспектив в ЄС, розвитку європейської оборонної промисловості та оборонних спроможностей. На що б Путін не розраховував, ми маємо довести, що він помиляється", – акцентував президент Латвії.

Він також відзначив потужну роботу партнерів щодо підтримки України, стримування російської агресії та запровадження режиму санкцій проти країни-агресора. Рінкевичс подякував за усе це Європарламенту.

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії зазначили, що керівництво Росії все більше використовує історію як зброю, щоб насадити антизахідні настрої росіянам та залякати західних сусідів РФ.

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