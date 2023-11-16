Фаріон відреагувала на своє звільнення: йде до суду

Колишня нардепка та мовознавиця Ірина Фаріон планує оскаржити у суді своє звільнення з посади викладачки кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка".

Про це скандальна філологиня написала у своєму Telegram-каналі.

"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький", – зазначила Фаріон.

Вона подякувала колегам за 30 років співпраці та студентам "за радість, розкіш і глибину спілкування". Фаріон повідомила, що не змириться з цим рішенням і готує позов до суду.

"До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш – це по суті старт. Готую позов до суду", – підсумувала вона.

Скандал з Іриною Фаріон

Нагадаємо, що 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження за 4 статтями щодо Ірини Фаріон. Цього ж дня стало відомо, що Фаріон звільнили з Львівської політехніки.

Раніше Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Також філологиня звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова з вимогою "вжити заходів щодо хамської поведінки" командирів "Азову".

Крім того Фаріон опублікувала лист від студента з окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідному Криму. Після цього до Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.