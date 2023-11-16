Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 16 листопада

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 16 листопада

До України йде похолодання / Фото: pixabay.com

Погода зіпсується.

Сьогодні, 16 листопада, в Україні очікуються дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних та північних областях можливий мокрий сніг. Вдень +2...7°C.
Вдень на північному сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с".

У південній частині +7...12°C. У Карпатах вдень без опадів; температура близько 0°C.

У Києві та області прогнозують невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с. У столиці вдень +5...7°C.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
844
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація