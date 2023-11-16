Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 16 листопада

Сьогодні, 16 листопада, в Україні очікуються дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних та північних областях можливий мокрий сніг. Вдень +2...7°C.

Вдень на північному сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с".

У південній частині +7...12°C. У Карпатах вдень без опадів; температура близько 0°C.

У Києві та області прогнозують невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с. У столиці вдень +5...7°C.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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