Росіяни вигадали план, як вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини - ISW

Збройні сили України проводять масштабні операції на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"15 листопада українські війська продовжували масштабніші, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Російські військкори заявляли, що ЗСУ провели безуспішні атаки з центру Кринок. Крім цього, українські військові атакують біля Пойми та Піщанівки.

За інформацією російських військових блогерів, ЗС РФ перешкоджали Силам оборони здійснити евакуацію поранених і розгорнути додатковий підрозділ на лівому березі біля Антонівського мосту. Натомість очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ відтісняють російських військових на 3-8 кілометрів від лівого берега.

"Географічний масштаб цих описаних зусиль значно більший, ніж те, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело", — зазначили аналітики.

Крім цього, 15 листопада російські сили підтвердили нібито просування на території лівого берега Херсонської області, яка під контролем України. Геолокаційні кадри від 14 листопада показують, що російські військові просунулися до Кринок.

За даними російських військкорів, ЗС РФ контратакували та змусили ЗСУ відійти з деяких районів на південь від Кринок біля Козачих Лагерів та біля Антонівського мосту, проте аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити ці дані.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що війська ЗС РФ, ймовірно, розробили стратегію знищення українських позицій на лівому березі через формування трьох тактичних груп. З його слів, окупанти планують використати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районах Кринок, Корсунки та Козачих Лагерів, тоді як третя група наступатиме на південь від Кринок та північ.

Нагадаємо, 20 жовтня ISW констатував, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня до Херсонщини приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

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