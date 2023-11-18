Дощ, сніг і похолодання: синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні

У неділю та понеділок у всіх регіонах України прогнозують ускладнення погодних умов.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 19 листопада

У неділю у південній частині значні опади, переважно у вигляді дощу, вдень у більшості центральних та східних областей помірні дощ та сніг.

Температура вночі 1-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів. У південній частині та східних областях 15-20 м/с, на південному сході країни та в Криму місцями 25 м/с.

Погода в Україні 20 листопада

20 листопада вночі у східних та південно-східних областях, вдень на Лівобережжі помірний, місцями значний мокрий сніг, у західних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.

У західних областях до 5 градусів тепла, в південній частині вночі та вдень 1-7 градусів тепла. На Лівобережжі пориви вітру 15-20 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні температура впаде до 14 градусів морозу.

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