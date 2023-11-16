В Україні температура впаде до 14 градусів морозу: синоптикиня назвала точні дати

Осінь практично добігла кінця інаближається зима. Наступного тижня в Україні очікується сильне похолодання.

Про це написала синоптикиня Наталка Діденко.

З її слів, знизиться температура повітря в період від 19 до 23 листопада. Спочатку будуть невеликі "мінуси", а в нічний час 23 і 24 листопада очікуються морози від -10 до -14 градусів у Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Як повідомили раніше синоптики, за попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів за Цельсієм, і ця тенденція має зберегтися у 2022-2023 роках. Утім, іноді вона може сильно падати, якщо до України проникатимуть потоки холодного арктичного повітря. Рух цих повітряних мас залежить від процесів, що відбуваються в Північному Льодовитому, Тихому й Атлантичному океанах.

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