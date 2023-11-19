В Херсоне с самого утра гремят взрывы

Утром, 19 ноября, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Армия РФ обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега! В Днепровском районе города раздаются взрывы. Перейдите к более безопасным местам. Держитесь подальше от окон", — отметил он.

Во время сообщения в городе и области воздушная тревога не была объявлена.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Канонада не стихала! Враг обстрелял Херсон и области! Травмированные умирают в больницах

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