В Херсоне с самого утра гремят взрывы

Оккупанты обстреливают город с левого берега.
Утром, 19 ноября, в Херсоне раздались взрывы.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.
"Армия РФ обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега! В Днепровском районе города раздаются взрывы. Перейдите к более безопасным местам. Держитесь подальше от окон", — отметил он.
Во время сообщения в городе и области воздушная тревога не была объявлена.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Канонада не стихала! Враг обстрелял Херсон и области! Травмированные умирают в больницах
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