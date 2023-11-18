"Ворог починає підбиратися до енергоінфраструктури": Гуменюк про потужну нічну атаку

В ніч проти 18 листопада окупанти запускали по українським містам іранські дрони-камікадзе за різними напрямками.

Про наслідки повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

"Атака була потужна. Сили протиповітряної оборони - від мобільних вогневих груп до стаціонарних комплексів і авіації працювали потужно. Вісім дронів у нашій зоні відповідальності вдалося знищити. Очевидним є, що ворог потроху починає підбиратися до енергетичної інфраструктури. Влучання на Одещині тому підтвердження. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа, її вдалося локалізувати. Одна цивільна особа отримала поранення, її ушпиталено. Наразі роботу ще рятувальники завершують, але основна робота вже позаду. Вісім безпілотниківі були знищені ще на підльоті до основної цілі - шість на Миколаївщині, по одному на Херсонщині і Одещині. Цілі вороога зрозумілі, подальші атаки, цілком імовірно, будуть також спрямовані на енергетику", - сказала вона.

Нагадаємо, в ніч проти 18 листопада російські окупанти атакували південні регіони України дронами "Shahed". Українським захисникам вдалося збити більшість з них. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.

В Одеському районі сталося влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого — це працівник об'єкту енергетичної інфраструктури.

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