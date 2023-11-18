Позувала на пляжі у Маямі: дружина екс"Холостяка" у купальнику показала вагітний живіт

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – поділилася з підписниками в Instagram новими світлинами.

На них модель позує у чорному купальнику з асиметричним топом на пляжі у Маямі. Даша продемонструвала вже достатньо великий вагітний живіт.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Волосся вона зібрала ззаду затискачем "крабом" і одягла сонцезахисні окуляри.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Фоловери Даші засипали її компліментами: "Ви дуже гарна", "Красуня", "Даш, ти дуже гарна і вагітність тебе так прикрашає", "Ви мені так імпонуєте. Красуня. Позитивчик".

Нагадаємо, нещодавно Даша Хлистун і Макс Михайлюк провели гендер-паті, на якій дізналися стать майбутньої дитини.

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