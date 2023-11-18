Запеклі бої точаться на трьох напрямках: британська розвідка назвала, де саме

Найближчим часом лінія фронту в Україні навряд чи зміниться.

Попри важкі бої, які наразі точаться на трьох ділянках фронту, ні Україна, ні Росія не досягають значного прогресу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідників, протягом останнього тижня найбільш інтенсивні наземні бої точилися на трьох напрямках: на Куп'янському напрямку, навколо Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.

"Проте жодна зі сторін не досягла істотного прогресу на жодній з цих ділянок. Росія продовжує зазнавати особливо важких втрат навколо Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями очевидців, на яких посилається розвідка, невеликі безпілотні літальні апарати та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль у зриві атак обох сторін.

"З настанням холодної зимової погоди на сході України перспективи істотних змін на лінії фронту найближчим часом не надто оптимістичні", - зазначили у розвідці.

Раніше Генштаб повідомив, що українські військові відбили 23 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

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