В новому iPhone 16 буде те, що вирішить головну проблему попередніх моделей

Apple планує представити нову термосистему на iPhone 16 , щоб зменшити перегрів, який є проблемою всіх користувачів цих ґаджетів.

Apple готується впровадити новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що телефони нової лінійки будуть оснащені графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегріванням.

Про це пише сайт MacRumors з посиланням на інсайдера Kosutami.

Так, інсайдери повідомляють, що Apple активно розробляє систему графенового охолодження для майбутньої лінійки iPhone 16. Крім того, стверджується, що моделі iPhone 16 Pro і Pro Max можуть бути додатково обладнані металевими корпусами акумуляторів для зниження перегріву.

Графен має високу теплопровідність, перевищуючи за цим параметром мідь, що використовується в поточних моделях iPhone. Apple вже деякий час виявляє інтерес до графену у контексті регулювання температурного режиму, підтверджуючи це патентами, пов'язаними із застосуванням матеріалу для розсіювання тепла в портативних пристроях.

Крім того, кілька років тому Apple здійснила перехід акумуляторів Apple Watch Series 7 з корпусу з чорної фольги на металевий. Це ще більше спонукає очікувати таку зміну у iPhone.

Нагадаємо, раніше компанія Apple випустила оновлення iOS 17.0.3, що має допомогти усунути перегрівання iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

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