Apple планує найбільше за 5 років оновлення iPad Pro: про що йдеться

Компанія Apple готує найбільше за 5 років оновлення iPad Pro. Це має змінити ринок планшетів, які зараз перебувають у стані занепаду.

Про це пише Bloomberg.

Apple працює над оновленням iPad Pro, який хоче випустити наступного року, щоб "оживити" ринок планшетів, який перебуває у стані глибокого занепаду.

Оновлення iPad останнім часом були незначними. Найпривабливішою новою моделлю за останні роки був бюджетний iPad 10-го покоління, представлений у жовтні минулого року. iPad Pro не бачив проривних оновлень з моменту запуску поточного дизайну в 2018 році, а iPad mini не оновлювався вже два роки.

"Нова модель, яка має з'явитися наступного року, стане першим великим оновленням продукту з 2018 року. Нові моделі iPad Pro - під кодовими назвами J717, J718, J720 і J721 - перейдуть на чіп M3 наступного покоління. Вони також стануть першими планшетами Apple з OLED-дисплеями - тими самими екранами, які використовуються в iPhone, починаючи з моделі X у 2017 році. Вони чіткіші та яскравіші, а також точніше передають кольори", - йдеться у повідомленні.

Нові моделі будуть доступні в 11-дюймовому та 13-дюймовому розмірах. Там також буде оновлена клавіатура Magic Keyboard. Новий аксесуар робить iPad Pro ще більш схожим на ноутбук, ніж поточна комплектація, і додає більший трекпад. Це відповідь на скарги на поточну Magic Keyboard, яка дебютувала в 2020 році.

Нагадаємо, Apple закликала користувачів уникати контакту з тілом під час заряджання iPhone.

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