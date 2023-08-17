Apple може скоротити виробництво iPhone 15: з чим це пов'язано

Однак є інформація, що у компанії виникли проблеми з масовим виробництвом деяких компонентів, таких як дисплей та камери. Так, Apple, ймовірно, скорочує виробництво нових телефонів.

Про це повідомляє 9TO5Mac.

Що відомо

Очікувалося, що компанія випустить 77 мільйонів одиниць iPhone 15 до кінця року. Раніше йшлося про близько 83 мільйонів одиниць гаджетів. За словами аналітика Джеффа Пу, на це є дві основні причини:

Проблеми з поставками все ще можуть вплинути на масове виробництво iPhone 15. Особливо датчики камери Sony, нова титанова рамка для моделей Pro і новий дисплей з тонкими рамками можуть затримати виробництво. Проблеми з попитом, через які Apple скоригувала свої оцінки щодо майбутніх продажів. Річ у тім, що iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max будуть дорожчими за своїх попередників.

У третьому кварталі 2023 фінансового року Apple повідомила про падіння виторгу від продажів iPhone з 40,67 млрд доларів до 39,67 млрд доларів. Генеральний директор Apple Тім Кук, спілкуючись з інвесторами, підтвердив, що компанія продає менше iPhone у США, на своєму основному ринку. Водночас в деяких інших регіонах вона досягла кращих результатів.

Раніше зазначалося, що Apple виплатить 500 млн доларів власникам iPhone. Йдеться про те, що компанія навмисно уповільнювала роботу старих телефонів, щоб користувачі переходили на "свіжі" моделі.

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