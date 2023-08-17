Зеленський розповів про проведення Форуму оборонних індустрій: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів наради з військовими, розвідкою та урядовцями щодо ситуації на фронті. Також він подякував Німеччині за нові пускові установки IRIS-Т.

Про це він сказав 17 серпня під час свого традиційного звернення до українців.

Наради щодо ситуації на фронті

Зеленський провів наради з військовими, розвідкою, урядовцями щодо ситуації на передовій.

"Оборона позицій, просування вперед – наші наступальні дії. Забезпечення воїнів. Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини. Сьогодні хочу особливо відзначити нашу співпрацю з Німеччиною. Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцом. Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну. Це потужна й дуже потрібна система ППО. Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору", - сказав він.

Анонс Форуму оборонних індустрій

Також Зеленський у Софії Київській прийняв вірчі грамоти від нових послів, які прибули працювати в Україну. Це - Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія, Перу. Президент розповів про кілька ґрунтовних нарад з урядом, зокрема з прем’єр-міністром Шмигалем. Йшлось про логістику для України та наших виробників.

"Питання експорту. Додаткова підтримка для нашої оборони. Посилення України разом з нашими сусідами у Європейському Союзі. Потім у розширеному складі – голова уряду, Мінстратегпром, Міноборони, МЗС, профільні заступники керівника Офісу – говорили про Форум оборонних індустрій. Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські й іноземні виробники зброї. Наша потужність. Потужність наших партнерів. Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору", - сказав він.

Зеленський повідомив, що цей Форум буде першою фіксацією досягнень нашого оборонно-промислового комплексу.

"Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - сказав він.

Подяка захисникам України

Також президент подякував українським захисникам за успіхи на фронті.

"Особливо відзначу воїнів 117-ї окремої механізованої бригади. Оріхівський напрямок. Дякую за вашу силу, воїни! Є за що подякувати спецпризначенцям, які захищають північні області нашої держави. Молодший сержант Кирило Мельник і капітан Артем Частіков – дякую вам, хлопці!3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії, 66-й окремий гаубичний артилерійський дивізіон 406-ї бригади та 3-й артилерійський дивізіон 44-ї бригади. Дякую вам усім, воїни, за вашу влучність і вміння знищувати окупантів. І це вже вкотре честь для мене – відзначити воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую!", - наголосив Зеленський.

“Будуємо арсенал вільного світу разом”: Зеленський анонсував важливі новини

Нагадаємо, Зеленський анонсував зміни у роботі ТЦК і СП після звільнення усіх обласних військкомів.

Читайте також: