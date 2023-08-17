Apple может сократить производство iPhone 15: с чем это связано

Однако есть информация, что у компании возникли проблемы с массовым производством некоторых компонентов, таких как дисплей и камеры. Да, Apple, вероятно, сокращает производство новых телефонов.

Об этом сообщает 9TO5Mac.

Что известно

Ожидалось, что компания выпустит 77 миллионов единиц iPhone 15 до конца года. Ранее речь шла о 83 миллионах единиц гаджетов. По словам аналитика Джеффа Пу, на это есть две основные причины:

Проблемы с поставками все еще могут повлиять на массовое производство iPhone 15. Особенно датчики Sony, новая титановая рамка для моделей Pro и новый дисплей с тонкими рамками могут задержать производство. Проблемы со спросом, из-за которых Apple скорректировала свои оценки по поводу будущих продаж. Дело в том, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут дороже своих предшественников.

В третьем квартале 2023 финансового года Apple сообщила о падении выручки от продаж iPhone с 40,67 млрд долларов до 39,67 млрд долларов. Генеральный директор Apple Тим Кук, общаясь с инвесторами, подтвердил, что компания продает меньше iPhone в США на своем основном рынке. В то же время в некоторых других регионах она достигла лучших результатов.

Ранее отмечалось, что Apple выплатит 500 млн долларов владельцам iPhone. Речь идет о том, что компания намеренно замедляла работу подержанных телефонов, чтобы пользователи переходили на "свежие" модели.

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