Apple планирует самое большое за 5 лет обновление iPad Pro: о чем идет речь

Компания Apple готовит самое большое за 5 лет обновление iPad Pro. Это должно изменить рынок планшетов, которые сейчас находятся в упадке.

Об этом пишет Bloomberg.

Apple работает над обновлением iPad Pro, которое хочет выпустить в следующем году, чтобы "оживить" рынок планшетов, который находится в глубоком упадке.

Обновления iPad в последнее время были незначительными. Самой привлекательной новой моделью за последние годы был бюджетный iPad 10 поколения, представленный в октябре прошлого года. iPad Pro не видел прорывных обновлений с момента запуска текущего дизайна в 2018 году, а iPad mini не обновлялся уже два года.

"Новая модель, которая должна появиться в следующем году, станет первым крупным обновлением продукта с 2018 года. Новые модели iPad Pro – под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 – перейдут на чип M3 следующего поколения. Они также станут первыми планшетами Apple с OLED-дисплеями — теми же экранами, которые используются в iPhone, начиная с модели X в 2017 году. Они более четкие и яркие, а также точнее цветопередачи", — говорится в сообщении.

Новые модели будут доступны в 11-дюймовом и 13-дюймовом размерах. Там будет обновлена клавиатура Magic Keyboard. Новый аксессуар делает iPad Pro еще более похожим на ноутбук, чем текущая комплектация и добавляет больший трекпад. Это ответ на жалобы на текущую Magic Keyboard, дебютировавшую в 2020 году.

Напомним, Apple призвала пользователей избегать контакта с телом во время зарядки iPhone.

Читайте также: