"Параноидальные проявления": эксперт описал психологический портрет Путина

У российского диктатора Путина проявляется параноидальное поведения и ряд других факторов, связанных со старением организма.

Такое мнение выразил психолог Дмитрий Попов в эфире телеканала FREEДОМ.

"В первую очередь... это проявления параноидальные, то есть крайне тревожное расстройство по поводу своей безопасности и по поводу продления своей жизни. Второе, я думаю, что это облегчения своих функций как руководителя страны... значит человек все-таки думает о себе... о своем здоровье. И тут мы плавно подходим к эгоизму.

Эгоизм – это черта подавляющего большинства геронтов (пожилых людей, - ред.). Они со временем сталкиваются с большим количеством сложностей, которые им приходится преодолевать в одиночестве... целая куча факторов, связанных со старением организма. Соответственно развивается эгоизм, который говорит о том, что интересы других лиц учитываются все меньше и меньше", – говорит психолог.

К тому же Путин стал более раздражительным. Раздражительность возникает не только, когда он узнает о каких-то серьезных провалах.

"Например, после Харьковской очень удачной операции ВСУ он, по мнению приближенных к нему лиц, разбил ванную комнату у себя... Когда он чувствует, что его обманывают, что его водят за нос, он даже на камерах иногда бывает проявляет очень серьезное раздражение и очень агрессивное поведение", – отмечает эксперт.

По мнениею Попова, у диктатора еще происходит определенная инфантилизация мышления.

"Все чаще и чаще он стал отвечать как ребенок. Например, на один вопрос "почему так происходит" он ответил следующим образом: "потому что потому"... Или такие вот фразы "обманули дурачка на четыре кулачка"... "развели как лохов". И вот такие вот вещи говорят о том, что мышление лидера достаточно большой части суши все больше скатывается к такому простому достаточно и неотягощенному какими-то философскими умозаключениями мышлению...

Плюс с возрастом серьезно снижается качество внимания, качество памяти, качество мышления и логики... Все это тоже дает знать о себе, когда Путин начинает продуцировать то, что не было запрограммировано, или он не читает это с суфлера, или с бумажки, или ему не подсказывают это в ухо. Кстати, тоже факт того, что ему в ухо достаточно часто подсказывают: иногда даже там громкость такая, что слышно в микрофон", – подытожил Дмитрий Попов.

Ранее бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов назвал, что именно заставит Путина пойти на компромисс в войне.

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