Как бороться со взятками в бизнесе: Зеленский озвучил варианты

Президент пообещал защитить бизнес и объяснил, как он это сделает.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое видение, как бороться со взятками в бизнесе.

Об этом президент рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Я встречался с бизнесом, я с ними очень по-человечески поговорил, очень предметно, зная этот бизнес, подготовившись к нашей встрече. Изменения должны быть двусторонними. Первое, они не должны давать взятки", — подчеркнул он.

Зеленский пообещал защитить бизнес и объяснил, как он это сделает.

"Мы точно защитим бизнес. Мы построили сейчас платформу и раз в неделю, раз в две недели мои экономические советники с ними (представителями бизнеса – ред.) встречаются и снимают вопросы. Они начали получать нашу помощь, не системное решение, не excellent", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что представители украинского малого и среднего бизнеса могут получить финансовую поддержку до $150 тысяч по программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Программа направлена на поддержание непрерывности и возобновления бизнеса, включая перемещение или возобновление бизнеса в условиях войны, расширение на внешние рынки, а также поддержание уровня имеющихся бизнес-возможностей и/или их улучшение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане Б".

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