"Параноїдальні прояви": експерт описав психологічний портрет Путіна

У російського диктатора Путіна проявляється параноїдальна поведінка та низка інших факторів, пов'язаних зі старінням організму.

Таку думку висловив психолог Дмитро Попов в ефірі телеканалу FREEДІМ.

"Насамперед... це прояви параноїдальні, тобто вкрай тривожний розлад щодо своєї безпеки і щодо продовження свого життя. Друге, я думаю, що це полегшення своїх функцій як керівника країни... отже, людина все-таки думає про собі... про своє здоров'я... І тут ми плавно підходимо до егоїзму.

Егоїзм – це риса переважної більшості геронтів (літніх людей, — ред.). Вони згодом стикаються з великою кількістю складнощів, які їм доводиться долати наодинці... ціла купа факторів, пов'язаних із старінням організму. Відповідно розвивається егоїзм, який говорить про те, що інтереси інших осіб враховуються дедалі менше”, – каже психолог.

До того ж Путін став дратівливішим. Дратівливість виникає не тільки, коли він дізнається про якісь серйозні провали.

"Наприклад, після Харківської дуже вдалої операції ЗСУ він, на думку наближених до нього осіб, розбив ванну в себе ... Коли він відчуває, що його обдурюють, що його водять за ніс, він навіть на камерах іноді буває дуже серйозно роздратований і дуже агресивна поведінка", – зазначає експерт.

На думку Попова, у диктатора ще відбувається певна інфантилізація мислення.

"Все частіше і частіше він став відповідати як дитина. Наприклад, на одне запитання "чому так відбувається" він відповів наступним чином: "бо тому" ... Або такі ось фрази "обдурили дурника на чотири кулачки"... "розвели як лохів". І ось такі ось речі говорять про те, що мислення лідера досить великої частини суші все більше скочується до такого простого достатньо і необтяженого якимись філософськими висновками мислення...

Плюс із віком серйозно знижується якість уваги, якість пам'яті, якість мислення та логіки... Все це теж дає знати про себе, коли Путін починає продукувати те, що не було запрограмовано, чи він не читає це з суфлера, чи з папірця, чи йому не підказують це у вухо. До речі, також факт того, що йому у вухо досить часто підказують: іноді навіть там гучність така, що чути в мікрофон", – підсумував Дмитро Попов.

Раніше колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов назвав, що саме змусить Путіна піти на компроміс у війні.

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