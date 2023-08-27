Що змусить Путіна піти на компроміс у війні: думка ексспівробітника КДБ

На думку експерта, щоб змусити Путіна піти на поступки, Україні потрібно пробити коридор до Азовського моря.

Російський диктатор Путін може піти на компроміс у війні, але для цього потрібні рішучі перемоги України на фронті.

Таку думку висловив міжнародний консультант, колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов в ефірі телеканалу FREEДІМ.

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"Він може піти на якийсь компромісний варіант... Для цього природно мають бути перемоги українські однозначні та тренд на подальшу перемогу. Тобто коли вже щось буде відвойовано серйозніше, ніж зараз: грубо кажучи, Україна проб'є коридор у Мелітополь і до Азовського моря... Почне розвивати цей наступ і там запахне вже і Кримом, і на півночі Донецьком запахне. Тут Путін може піти на якісь поблажки або його змусять піти на поблажки", – каже Жирнов.

Він припустив, що сам Путін швидше за все важко піддається на компроміс, але люди навколо нього більш реалістично дивляться на картину світу.

"Можуть йому сказати: "Вовік, вистачить вже грати в ці іграшки. Потрібно погоджуватися на те, що є, бо інакше потім взагалі нічого не буде". Але проблема в іншому. Зараз уже Україна на це не піде", – підсумував експерт.

Раніше російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, назвав тих, кому вигідні переговори України з РФ.

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