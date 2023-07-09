До Дагестану приїжджав двійник Путіна: це підтвердив сам господар Кремля — ексспівробітник КДБ

Після невдалого заколоту Євгенія Пригожина російська пропаганда повідомляла про візит президента держави-агресорки Володимира Путіна до Дагестану. Однак невдовзі господар Кремля сам мимоволі підтвердив, що послав до цього регіону РФ свого двійника.

Такий висновок озвучив у коментарі “24 каналу” ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

За його словами, Путін “попалився”, коли прийняв у Кремлі дівчинку з Дагестану, яка не змогла побачити його у Дербенті, де він демонстрував “єдність з народом”, і дуже засмутилась.

"Ми вперше отримали абсолютний доказ від самого Путіна, що в Дагестані був його двійник. Тому що справжній Путін запевнив на камери, що сам нікуди не виїжджає. А також він зізнався, що його двійник не міг дати 5 мільярдів рублів Дагестану (про передавання цієї суми російському регіону Путін оголосив під час зустрічі з дівчинкою, - ТСН.ua), тому що він не для того туди їздив", – пояснив Жирнов.

За його словами, справжній Путін вигадав історію про дівчинку, яка не зустрілась з "президентом", її "запрошення" в Кремль було потрібне лише для того, щоб оголосити про передавання грошей керівництву Дагестану.

“Двійник сказати це в Дагестані не міг. А як він це зробив би? Припустимо, дагестанське керівництво говорить двійнику, що нам не вистачає 5 мільярдів. А двійник дзвонить справжньому Путіну та питає: чи можу я від вас передати гроші?” - наголосив ексспівробітник КДБ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін намагається повернути свій авторитет у народі після заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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