В новом iPhone 16 будет то, что решит главную проблему предыдущих моделей

Apple планирует представить новую термосистему на iPhone 16, чтобы уменьшить перегрев, который является проблемой всех пользователей этих гаджетов.

Apple готовится внедрить новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что телефоны новой линейки будут оснащены графеновой системой охлаждения, решающей проблемы, связанные с перегревом.

Об этом пишет сайт MacRumors со ссылкой на инсайдера Kosutami.

Так, инсайдеры сообщают, что Apple активно разрабатывает систему графенового охлаждения для будущей линейки iPhone 16. Кроме того, утверждается, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут дополнительно оборудоваться металлическими корпусами аккумуляторов для снижения перегрева.

Графен обладает высокой теплопроводностью, превышая по этому параметру медь, используемую в текущих моделях iPhone. Apple уже некоторое время проявляет интерес к графену в контексте регулирования температурного режима, подтверждая это патентами, связанными с применением материала для рассеивания тепла в портативных устройствах.

Кроме того, несколько лет назад Apple совершила переход аккумуляторов Apple Watch Series 7 из корпуса из черной фольги на металлический. Это еще больше побуждает ожидать такого рода изменения в iPhone.

Напомним, ранее компания Apple выпустила обновление iOS 17.0.3, которое должно помочь устранить перегрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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