Перегрев iPhone 15: Apple решила проблему

Apple устранит проблему перегрева iPhone 15 с помощью нового обновления iOS 17.
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.0.3, которое должно помочь устранить перегрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Об этом сообщил The Verge.
Apple перечислила две поправки, касающиеся как iOS, так и iPadOS (через 9to5Mac).
Ранее в компании заявили. что проблема возникла из-за программного обеспечения, а также зарядных устройств USB-C.
Как обновить устройство
Для осуществления обновления:
- перейдите в "Настройки",
- выберите "Общие",
- "Обновление программного обеспечения".
iOS 17.0.3 доступна для любого iPhone, поддерживающего iOS 17.
Ранее на ТСН.ua речь шла об официальном объявлении Apple выпуска iPhone 15 с совершенно новым набором функций. Так, блогер Зак Нельсон приобрел iPhone 15 Pro Max и проверил его на прочность. Однако айфон провалил испытание и сломался в его руках.
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