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Перегрев iPhone 15: Apple решила проблему

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Перегрев iPhone 15: Apple решила проблему

Тест на прочность iPhone 15 Pro Max / Фото: скриншот с видео

Apple устранит проблему перегрева iPhone 15 с помощью нового обновления iOS 17.

Компания Apple выпустила обновление iOS 17.0.3, которое должно помочь устранить перегрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Об этом сообщил The Verge.

Apple перечислила две поправки, касающиеся как iOS, так и iPadOS (через 9to5Mac).

Ранее в компании заявили. что проблема возникла из-за программного обеспечения, а также зарядных устройств USB-C.

Как обновить устройство

Для осуществления обновления:

  • перейдите в "Настройки",
  • выберите "Общие",
  • "Обновление программного обеспечения".

iOS 17.0.3 доступна для любого iPhone, поддерживающего iOS 17.

Ранее на ТСН.ua речь шла об официальном объявлении Apple выпуска iPhone 15 с совершенно новым набором функций. Так, блогер Зак Нельсон приобрел iPhone 15 Pro Max и проверил его на прочность. Однако айфон провалил испытание и сломался в его руках.

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Дата публикации
Просмотры
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