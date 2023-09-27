Новый iPhone 15 провалил тест на прочность: что пошло не так (видео)

Несколько недель назад Apple официально объявила о выпуске долгожданной серии iPhone 15 с совершенно новым набором функций.

YouTube-блогер Зак Нельсон приобрел iPhone 15 Pro Max и проверил его на прочность. Гаджет провалил испытания и сломался в руках пользователя.

Согласно демонстрации JerryRigEverything, титановая конструкция модели была далека от "долговечности".

В ролике Зак царапал экран, сдирал покрытие канцелярским ножом и тестировал разные элементы. Если камеры и заднее покрытие показали себя отлично, то краска сбоку довольно легко содралась.

Тест на прочность iPhone 15 Pro Max / Фото: скриншот с видео

Затем блогер взял зажигалку и 40 секунд грел дисплей огнем. После этого ничего не изменилось и смартфон тоже работал.

Тест на прочность iPhone 15 Pro Max / Фото: скриншот с видео

Дальше Нельсон попытался сломать iPhone. Он большими пальцами нажал на центр и через мгновение заднее стекло треснуло. Мужчина отметил, что это неожиданный и неприятный результат. Ведь, по его словам, обычно iPhone всегда выдерживали этот тест.

Тест на прочность iPhone 15 Pro Max / Фото: скриншот с видео

В описании видео говорится: "Я ужасно люблю титан. Это самый крутой металл на планете! Когда Apple заявила, что их новый iPhone 15 Pro Max будет изготовлен из титана 5-го класса, я был ошеломлен. Однако… Оказывается, что заднее стекло не совсем готово к прайм-тайму. Что-то не так с новым iPhone 15 Pro Max от Apple".

В комментариях пользователи признались, что огорчены результатом проверки:

Я был в шоке, не ожидал, что Pro Max так легко сломается…

Я в шоке. Apple обязательно должна это объяснить

Черт возьми, треснувшее стекло действительно заставило мою челюсть отвиснуть

Я был полностью уверен, что он переживет это, как обычно

Я люблю Apple, но это плохо и неприемлемо. Я думаю, это потому, что титан слишком крепкий, поэтому давление передается на стекло, поскольку рама не прогибается.

Впрочем, многие пользователи отметили, что любую технику можно повредить таким серьезным тестом.

Напомним, женщина случайно обнаружила, что у ее мужа есть еще одна жена благодаря сообщению незнакомца в Facebook. Также у него есть ребенок от другой.

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