Однолетний мальчик с бородой стал вирусным в Сети: "Выглядит на 35" (видео)

Маленький Жоао Мигель покорил социальные сети после того, как за последние несколько недель в TikTok стали вирусными видеоролики с его участием.

Ребенок с необычайной густотой волос взбудоражил Интернет, и многие утверждали, что мальчик выглядит взрослым мужчиной.

Родители бразильца уже несколько месяцев публикуют видео с мальчиком, собрав более 100 тысяч подписчиков.

На видео видно, как ребенок занимается обычными детскими делами, однако он от головы до пят покрыт густыми каштановыми волосами, имеет широкие брови и больше волос на голове, чем у большинства малышей его возраста.

А еще у Мигеля есть борода, что удивило пользователей:

У него борода лучше, чем у большинства мужчин

Мальчик выгнал родителей, когда пришел домой из роддома

Ему уже 18, и он готов покинуть дом

Он готов сходить в ночной клуб после работы

А относительно другой публикации, где он пьет молоко из бутылочки, пользователи спрашивали, на самом ли деле он пьет "текилу, потому что выглядит значительно старше".

Родители официально не разглашают, почему именно у ребенка столько волос на теле, но многие в соцсетях подозревают, что это ни что иное, как избыток гормонов.

По мнению специалистов, официальное название очень волосатых малышей – лануго. Педиатр Беверли Купферт сказала: "Если ваш ребенок родился с лануго, они исчезнут в течение нескольких дней или недель. Однако, если волосы задержатся еще немного, это тоже нормально. В некоторых культурах волосы на теле могут встречаться чаще и сохраняться после первых нескольких месяцев жизни" .

Напомним, ребенок с редчайшим заболеванием родился с огромными руками и грудью. Мама нежно называет ее "малышом Халком".

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