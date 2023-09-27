Новий iPhone 15 провалив тест на міцність: що пішло не так (відео)

Блогер тестував різні елементи.
Декілька тижнів тому Apple офіційно оголосила про випуск довгоочікуваної серії iPhone 15 з абсолютно новим набором функцій.
YouTube-блогер Зак Нельсон придбав iPhone 15 Pro Max та перевірив його на міцність. Ґаджет провалив випробування та зламався в руках користувача.
Згідно з демонстрацією JerryRigEverything, титанова конструкція моделі була далека від "довговічності".
У ролику Зак дряпав екран, здирав покриття канцелярським ножем і тестував різні елементи. Якщо камери і заднє покриття показали себе чудово, то фарба збоку доволі легко здерлася.
Потім блогер взяв запальничку і 40 секунд грів дисплей вогнем. Після цього нічого не змінилося і смартфон так само працював.
Далі Нельсон спробував зламати iPhone. Він великими пальцями натиснув на центр і за мить заднє скло тріснуло. Чоловік зазначив, що це несподіваний і неприємний результат. Адже, за його словами, зазвичай, iPhone завжди витримували цей тест.
В описі відео йдеться: "Я страшенно люблю титан. Це найкрутіший метал на планеті! Коли Apple заявила, що їхній новий iPhone 15 Pro Max буде виготовлений із титану 5-го класу, я був приголомшений. Однак… Виявляється, що заднє скло не зовсім готове до праймтайму. Щось не так із новим iPhone 15 Pro Max від Apple".
У коментарях користувачі зізналися, що засмучені результатом перевірки:
- Я був шокований, не очікував, що Pro Max так легко зламається…
- Я шокований. Apple обов'язково має це пояснити
- Чорт забирай, скло, що тріснуло, справді змусило мою щелепу відвиснути
- Я був повністю впевнений, що він переживе це, як завжди
- Я люблю Apple, але це погано і неприйнятно. Я думаю, це тому, що титан занадто міцний, тому тиск передається на скло, оскільки рама не прогинається
Втім, чимало юзерів зазначили, що будь-яку техніку можна пошкодити таким суворим тестом.
Нагадаємо, жінка випадково виявила, що у її чоловіка є ще одна дружина завдяки допису незнайомця у Facebook. Також у нього є дитина від іншої.
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