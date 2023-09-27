Новий вид покарання з’явився в Україні: що таке пробаційний нагляд

Йдеться про обмеження прав і свобод засудженого із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

В Україні запроваджують новий вид кримінальних покарань – пробаційний нагляд. Відповідний закон №9185 підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить інформація на сторінці закону №9185 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану.

Верховна Рада ухвалила закон №9185 23 серпня, а президент повернув його зі своїм підписом 26 вересня.

Пробаційний нагляд – що це

Відповідно до нового закону, у Кримінальному кодексі з’являється стаття 59 "Пробаційний нагляд". Покарання у вигляді пробаційного нагляду – це обмеження прав і свобод засудженого із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Пробаційний нагляд можуть призначати на термін від одного до п’яти років для дорослих та на термін від одного до двох років для неповнолітніх.

Засуджений до пробаційного нагляду повинен:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти до уповноваженого органу з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Засудженого до пробаційного нагляду суд може зобов’язати:

використовувати електронний браслет та проживати за вказаною у рішенні суду адресою (обов’язок використовувати браслет встановлює суд на термін від місяця до року);

дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;

влаштуватися на роботу або за скеруванням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів держслужби зайнятості для реєстрації як безробітного та влаштуватися на роботу, якщо буде запропонована посада;

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;

пройти курс лікування від нарко-, алкозалежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що загрожує здоров'ю інших;

брати участь у заходах для утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Що загрожує за ухилення від пробаційного нагляду

За ухилення від відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду загрожує до трьох років ув’язнення.

За які злочини можуть застосувати пробаційний нагляд

За інформацією "Юридичного вісника України", пробаційний нагляд може бути застосований до засудженого за такі злочини:

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;

перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

умисне легке тілесне ушкодження;

побої та мордування;

домашнє насильство;

погрози вбивством;

зараження людини ВІЛ чи іншою невиліковною інфекційною хворобою;

зараження венеричною хворобою;

ненадання допомоги хворому медпрацівником;

насильницьке донорство;

експлуатація дітей;

примушування до вступу в статевий зв’язок;

порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;

ухилення від сплати аліментів;

розголошення таємниці усиновлення;

перешкоджання професійній діяльності журналістів;

грубе порушення законодавства про працю;

невиплата зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;

порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;

крадіжка, грабіж, хуліганство і шахрайство;

незаконне використання задля отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;

підроблення документів;

розголошення банківської таємниці;

незаконна порубка, перевезення, зберігання і збут лісу;

браконьєрство;

публічні заклики до вчинення теракту;

наруга над могилою;

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

створення або утримання місць розпусти і звідництво;

посів або вирощування снотворного маку чи конопель;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту.

Окрім того, в законі було скореговано статтю 60 Кримінального кодексу про арешт військових. Так, тепер покарання у вигляді арешту полягає у триманні засудженого військовослужбовця в умовах ізоляції на гаупвахті. Термін – від одного до шести місяців. Арешт не застосовується до вагітних та до жінок, які мають дітей віком до семи років.

До слова, 20 вересня Верховна Рада ухвалила закон про публічне відкриття електронних декларацій чиновників, врахувавши вето Зеленського.

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