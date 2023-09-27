Епіцентр залучив півмільйона українців здавати батарейки

22 тонни батарейок вирушили з Епіцентру в Польщу на перероблення. Це чергова партія відпрацьованих елементів живлення, яку українці зібрали та принесли в Епіцентр за час великої війни.

Проєкт з рухом «Батарейки, здавайтеся!» стартував чотири роки тому. За цей час спільними зусиллями Епіцентру, виробників батарейок та екосвідомих людей вдалося зібрати та відправити на перероблення понад 110 тонн батарейок. На основі інформації про споживання кількості батарейок на людину та динаміки клієнтів мережі за цей період підрахували, що близько півмільйона українців не залишились байдужими та викинули батарейку не в смітник, а здали в надійний контейнер.

У 2019 році група компаній «Епіцентр» стала першою зеленою компанією в Україні, яка спільно з партнерами: Duracell, VARTA, HausMark, GP Batteries фінансує утилізацію батарейок за європейською моделлю «виробник платить». Адже до того часу жодна батарейка в Україні не потрапляла на перероблення. Проєкт “Батарейки, здавайтеся!” - це частина нашої стратегії зі сталого розвитку. Кожен українець може доєднатись до важливої справи – передати здорову планету наступним поколінням. Ми щасливі, що надихнули інші компанії на цей проект і зараз вже зараз дев‘ять великих рітейлерів доєднались до проєкту", - зазначила під час відправлення відпрацьованих батарейок Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ “Епіцентр К” зі стратегічних комунікацій, реклами, маркетингу та ЗМІ.

Для того, щоб кожен українець був впевнений, що всі зібрані батарейки потрапляють на завод, рух “Батарейки, здавайтеся!” публікує відкриті звіти на сторінці: batareiky.ua/reports.

“У фурі, яка стартує в Європу сьогодні, батарейки різних хімічних типів. Знайомі всім нам пальчикові батарейки будуть перероблені на заводі Recupyl в Польщі, решта батарейок на заводі Accurec в Німеччині. В Епіцентр можна здавати будь-які портативні батарейки та акумулятори, в тому числі від гаджетів та ноутбуків”, – коментує відправку Любов Колосовська, співзасновниця руху “Батарейки, здавайтеся!”

При цьому на кожному заводі в світі за перероблення батарейок потрібно платити. Лише одна батарейка здатна забруднити 16м2 землі токсичними речовинами. Зокрема, батарейки містять важкі метали, токсичні луги та кислоти, які можуть викликати серйозні опіки та хронічні захворювання. Саме тому так важливо здавати їх на перероблення.

Вартість утилізацїі батарейок, зібраних в Епіцентрі, оплачують мережа та бренди батарейок, які представлені в Епіцентрі. Таким чином компанії реалізують систему відповідальності виробника, як вона працює в Європі.

Долучайтесь до екосвідомого тренду та прихопіть батарейки під час наступного візиту до Епіцентру! Адже ви будете впевнені у їх надійному переробленні. Важливо зазначити - кожен гість мережі може здати до 50 батарейок за візит, а це досить велика кількість. Щоб здати ще більше батарейок, можете зв'язатися напряму з активістами «Батарейки, здавайтеся!», щоб відправити їх безпосередньо на склад.