Эпицентр привлек полмиллиона украинцев сдавать батарейки

22 тонны батареек отправились из Эпицентра в Польшу на переработку. Это очередная партия отработанных элементов питания, которую украинцы собрали и принесли в Эпицентр во время войны.

Проект с движением "Батарейки, сдавайтесь!" стартовал четыре года назад. За это время совместными усилиями Эпицентра, производителей батареек и экосознательных людей удалось собрать и отправить на переработку более 110 тонн батареек. На основе информации о потреблении количества батареек на человека и динамики клиентов сети за этот период подсчитали, что около полумиллиона украинцев не остались равнодушными и выбросили батарейку не в мусорку, а сдали в надежный контейнер.

"В 2019 году группа компаний "Эпицентр" стала первой зеленой компанией в Украине, совместно с партнерами: Duracell, VARTA, HausMark, GP Batteries финансирует утилизацию батареек по европейской модели "производитель платит". Ведь до этого времени ни одна батарейка в Украине не попадала на переработку. Проект "Батарейки, сдавайтесь!" – это часть нашей стратегии по устойчивому развитию. Каждый украинец может присоединиться к важному делу – передать здоровую планету следующим поколениям. Мы счастливы, что вдохновили другие компании на этот проект и уже сейчас девять торговых сетей присоединились к проекту", – отметила во время отправки отработанных батареек Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по стратегическим коммуникациям, рекламе, маркетингу и СМИ.

"В фуре, которая стартует в Европу сегодня, находятся батарейки разных химических типов. Знакомые всем нам пальчиковые батарейки будут переработаны на заводе Recupyl в Польше, остальные батарейки на заводе Accurec в Германии. В Эпицентре можно сдавать любые портативные батарейки и аккумуляторы, в том числе от гаджетов и ноутбуков", – прокомментировала отправку Любовь Колосовская, соучредитель движения "Батарейки, сдавайтесь!"

При этом на каждом заводе в мире за переработку батареек нужно платить. Лишь одна батарейка способна загрязнить 16 кв. м земли токсичными веществами. В частности, батарейки содержат тяжелые металлы, токсичные щелочи и кислоты, которые могут вызвать серьезные ожоги и хронические заболевания. Именно поэтому так важно сдавать их на переработку.

Стоимость утилизации батареек, собранных в Эпицентре, оплачивают сеть и бренды батареек, представленных в Эпицентре. Таким образом, компании реализуют систему ответственности производителя, как она работает в Европе.

Присоединяйтесь к экосознательному тренду и прихватите батарейки во время следующего визита в Эпицентр! Вы ведь будете уверены в их надежной переработке. Важно отметить – каждый гость сети может сдать до 50 батареек за визит, а это достаточно большое количество. Чтобы сдать еще больше батареек, можете связаться напрямую с активистами "Батарейки, сдавайтесь!", чтобы отправить их непосредственно на склад.