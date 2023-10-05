Китай может провести специальную операцию против РФ — Огрызко

Россия в свое время захватила часть северного Китая, и Китай все еще это помнит.

КНР может готовить специальную военную операцию против РФ.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо".

Он вспомнил, что в свое время страна-агрессорка Россия захватила часть северного Китая, и он до сих пор это помнит.

"Россия в свое время захватила часть северного Китая, и Китай до сих пор это помнит. Россия рисует на картах будущего Китая эти территории как свои. То есть Путин четко заявляет, что при определенных обстоятельствах, когда начнет сыпаться путинский режим, он эти территории быстро вернет себе"., – рассказал дипломат.

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Он прогнозирует, что не стоит рассчитывать на длительную войну, но это будет специальная китайская операция, которая вернет то, что когда-то Россия у Китая забрала.

Отметим, накануне Китай ввел ограничение экспорта компонентов для дронов. Это может оказать значительное влияние на ситуацию на фронте в Украине, потому что оба игрока активно используют китайские беспилотники.

Кроме того, Китай заявил, что готов поддерживать все направленные на достижение мира инициативы по "украинскому кризису".

Напомним, Северная Корея раскритиковала Соединенные Штаты из-за недавнего доклада Пентагона, назвавшего их "постоянной" угрозой из-за наличия оружия массового уничтожения, заявив 4 октября, что ответит на любую американскую агрессию или провокации "самой мощной и продолжительной стратегией реагирования".

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