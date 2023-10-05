Китай може провести спеціальну операцію проти РФ - Огризко

Росія свого часу захопила частину північного Китаю, і Китай досі це пам'ятає.

КНДР може готувати спеціальну військову операції проти РФ.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко в етері телеканалу "Еспресо".

Він пригадав, що свого часу країна-агресорка Росія захопила частину північного Китаю, і він це досі пам'ятає.

"Росія свого часу захопила частину північного Китаю, і Китай досі це пам'ятає. Росія малює на картах майбутнього Китаю ці території як свої. Тобто Путін чітко заявляє що за певних обставин, коли почне сипатися путінський режим, він ці території швидко поверне собі", - розповів дипломат.

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Він прогнозує, що не варто розраховувати на довготривалу війну, утім, це буде спеціальна китайська операція, яка поверне те, що колись Росія в Китаю забрала.

Зазначимо, напередодні Китай ввів обмеження експорту компонентів для дронів. Це може мати значний вплив на ситуацію на фронті в Україні, бо обидва гравці активно використовують китайські безпілотники.

Крім того, Китай заявив, що готовий підтримувати всі спрямовані на досягнення миру ініціативи щодо "української кризи".

Нагадаємо, Північна Корея розкритикувала Сполучені Штати через нещодавню доповідь Пентагону, яка назвала їх “постійною” загрозою через наявність зброї масового знищення, заявивши 4 жовтня, що відповість на будь-яку американську агресію чи провокації “найпотужнішою та найтривалішою стратегією реагування”.

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